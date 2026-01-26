От Белият дом: "Тази трагедия се случи в резултат на умишлена и враждебна съпротива"

Снимка: Пиксабей

Белият дом днес заяви, че президентът Доналд Тръмп не иска да вижда хора да бъдат ранявани или убивани по улиците в САЩ и смята, че убийството на мъж в Минесота от федерални агенти е "трагедия", предаде Ройтерс и БНТ.

"Нека бъда ясна за обстоятелствата, довели до този момент в събота. Тази трагедия се случи в резултат на умишлена и враждебна съпротива на лидерите от Демократическата партия в Минесота в продължение на седмици", каза говорителката на Белия дом Карълайн Левит.

Президентът "не иска да вижда хора да бъдат ранявани или убивани по улиците", но настоява за "край на съпротивата и хаоса" около политиката си за депортиране на имигранти, добави Левит.

