От "ДПС-Ново начало" с ново предложение за личната охрана на председателят на НС, президентът и премиерът

ПГ на „ДПС-Ново начало“ предлага възможност председателят на Народното събрание (НС), президентът и премиерът да могат да се откажат от личната си охрана. Това става с промяна в Закона за Националната служба за охрана (НСО), с която се дава възможност охраняваните председател на НС, президент и министър-председател да се откажат от личната си охрана, информира пресцентърът на партията. Законопроектът е внесен днес в НС, се уточнява в съобщението.

"Промяната е в отговор на заявката на президента Румен Радев, че има желание да се откаже от охраната си, но законът не му позволява", се казва още в съобщението, предаде БТА. Измененията предвиждат възможността за личен акт на отказ, с декларация пред началника на НСО.

Според "ДПС-Ново начало" е редно Радев "да престане да използва всички ресурси на президентската институция за изграждането на личния си политически проект, а мъжки да подаде оставка от поста и да се заеме с партията си, заедно със семейството си и съветниците си милионери".

По-рано днес пред журналисти държавният глава заяви: "Когато приемат закон, с който принуждават хора да вършат държавна работа с лични автомобили, ще бъда солидарен с тези хора и ще пътувам със своя личен автомобил". Поводът са промените в закона за Националната служба за охрана (НСО), според които службата вече няма да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента.

"Недопустимо и неморално е администрацията на президентската институция да се ползва като терен за реализацията на лични амбиции, нито професионалната НСО е допустимо да бъде превръщана в лична прислуга на самозабравил се егоцентрик", пише в съобщението на "ДПС-Ново начало".

От 20 октомври държавният глава ще използва личния си автомобил в случаите, когато служителите от администрацията на президентството са принудени да ползват личните си автомобили в изпълнение на служебните си ангажименти, свързани с държавния церемониал и протокол и събитията от работната програма на президента. Това заявява Радев с писмо до началника на НСО, съобщиха от прессекретариата на държавния глава по-рано днес.

