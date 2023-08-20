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От ЕРП - Север съобщиха къде утре във Варна и областта ще има спирания на тока заради ремонти.



- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - Варна, жк. Вл.Варненчик I , II , III , IV



- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - Варна: карето заключено между: ул. АНТОН СТРАШИМИРОВ, ул. ВЕСЛЕЦ, ул. ТРИ УШИ, Ул. БАРУТЕН ПОГРЕБ. Адреси: ул. АНТОН СТРАШИМИРОВ 2, 4, 7, 17, 23, 27, 31. Ул. БАРУТЕН ПОГРЕБ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 73. Ул. БАТАК 1, 2, 4. Ул. ВЕСЛЕЦ 37, 39, 40, 41, 43, 46. Ул. ДОБРОТИЦА 3, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 28, 29, 31, 37. Ул. КОНСТАНТИН ДОГАНОВ 13. Ул. КРЕПОСТНА 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ул. ТРИ УШИ 18



- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - Варна, жк. Вл. Варненчик, Блок 246, Блок 247, Блок 235, Блок 201 вход – 1 , 2 , 3 , 4 , 5, Блок 202 вход – 1 , 2 , 3 , 4 , 5; ул. ДИМИТЪР ПЕШЕВ 1А, 1Б, стопански клиенти: РОЛКО АД , ЦБА ЕАД , КРИС 23 ЕООД , ЕКСПИРИАН ЕООД , ХОУМ ТРЕЙД ООД , ГИК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД , АПАРТМЕНТ СТРОЙ-ВАРНА ЕООД , МЕТАЛЕКС ИНВЕСТ ЕООД, ПИКА ООД



- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - Варна: ул. АНТОН СТРАШИМИРОВ 2, 4, 7, 17, 23, 27, 31. Ул. БАРУТЕН ПОГРЕБ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 73. Ул. БАТАК 1, 2, 4. Ул. ВЕСЛЕЦ 37, 39, 40, 41, 43, 46. Ул. ДОБРОТИЦА 3, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 28, 29, 31, 37. Ул. КОНСТАНТИН ДОГАНОВ 13. Ул. КРЕПОСТНА 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ул. ТРИ УШИ 18



- от 08:00 ч. до 17:00 ч. - с. Добротич – ТП 5 /ПС/ с. Ветрино – ТП Кариера Ескана, ТП 2 ДЗС с. Момчилово – ТП ПС Момчилово.



Временни смущения в електрозахранването са възможни от ч. до ч. в районите на с. Добротич – ТП 5 /ПС/ с. Ветрино – ТП Кариера Ескана, ТП 2 ДЗС с. Момчилово – ТП ПС Момчилово.



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Неофит Рилски БКТП 7 – Исторически парк



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Дъбравино – ТП 1, ТП 2, ТП 3, ТП 4 и ТП 6. Ще се редува поетапно изключване на отделни улици, така че да не се лишават от електрозахранване всики абонати



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Житница – ТП 1, ТП 2, ТП 3, ТП 4, ТП 5 и ТП 7. Ще се редува поетапно изключване на отделни улици, така че да не се лишават от електрозахранване всики абонати



- от 10:00 ч. до 17:00 ч. - с. Казашка река - ТП1, ТП2 и ТП3 Оранженри, с. Аврен - ТП1, ТП2, ТП3, ТП4, ТП5, ТП6, ТП9, МТП13, БКТП12, БКТП14, ТП11 ВиК, с. Садово - ТП1, ТП2, ТП3 и ТП4 и с. Венелин ТП1, ТП2, ТП4 ТКЗС и МТП3 и МТП Рибарника.



- от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. - с.Синдел, с.Юнак, с.Дъбравино, с.Горен Чифлик и с.Гроздьово



- от 08:00 ч. до 17:00 ч. - Суворово: Централната част на град Суворово: ТП 1 , ТП 2 , ТП 3 , ТП 28 , ТП 4 , ТП 30 , ТП 18 , ТП 29 , ТП 5 , ТП 6 , ТП 19 , ТП 16 , ТП 7 , ТП 31 , ТП 17



- от 08:00 ч. до 17:00 ч. - Вълчи дол, улици: ул. Алеко Констнтинов, ул. Скобелев, ул. Христо Смирненски, ул. Стара планина, ул. Черно море, ул. Средна гора, ул. Асен Златаров, ул. Дунав, ул. Бузлуджа, ул. Вапцаров, ул. Васил Коларов, ул. Васил Левски, ил. Георги Димитров, ул. Георги Раковски, ул. 23 Септември, ул. Добруджа, ул. Дунав, ул. Ивайло, ул. Климент, ул. Ленин, ул. Ивайло, ул. Лиляна Димитрова, ул. Люлин, ул. Никола Вапцаров, ул. Нишка, ул. Оборище, ул. Скобелев, ул. ул. Станке Димитров, ул. Стефан Караджа, ул. Струма, ул. Толбухин, ул. Урожай, ул. Христо Смирненски, ул. Цанко Церковски, ул. Янко Сакъзов.



Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Вълчи дол.

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