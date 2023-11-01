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От ЕРП-Север предупреждават къде днес ще има смущения на тока във Варна и областта заради неотложни ремонти:



- от 13:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Варна - кв. Вл. Варненчик, ул. Шести септември бл. 28 вх. А, Б, кв. Вл. Варненчик бл. 28 вх. 1, 2, бл. 34 вх. 1, 2, кв. Вл. Варненчик 27, ул. Неш № 10, 12, 14, 19, 21, 23, 25, ул. Антон Франгя 19, 21, 23, 25, ул. Иван Мърквичка № 2, ул. Стилян Чилингиров № 3, 5, 7, магазин СВА, фирмите: ПК НАПРЕДЪК, ЕКО БРАВО ЕООД, ИЗОЛАМАТ АД, ДОРИС-Е ЕООД, електрозахранени от ТП 798.



- от 08:30 ч. до 16:30 ч. - гр. Варна, част от м-ст Боровец Север и Боровец Юг.



- от 08:30 ч. до 16:00 ч. - гр. Бяла - ул. Хан Крум 33 и 35, ул. Свети Иван Рилски, електрозахранени от БКТП 52 .



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Девня, кв. Повеляново - бул. Съединение, ул. Славянска, ул. Ал. Стамболийски, ул. Македония, ул. Мусала, ул. Стара планина, ул. Стария бряст, ул. Странджа, ул. Търново, бул. Съединение, ул. Радецки, ул. Ал. Стамболийски, ул. Вапцаров, ул. Васил Левски, ул. Заводска, ул. Лом, ул. Одеса, ул. Рибарска, ул. Родопи, ул. Тунджа и ул. Мусала.



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Девня – кв. Химик, електрозахранен от СТП 14 Девня.



- от 08:30 ч. до 12:00 ч. - с. Казашко.



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Черноок.



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Казашка река.



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Бозвелийско – клиентите, електрозахранени от МТП 5.



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Гроздьово - клиентите, електрозахранени от ТП 8.



- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - района на с. Кривини - клиентите, електрозахранени от ТП ВП Кривини.



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Тутраканци - клиентите, електрозахранени от ТП 1.



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Неофит Рилски – клиентите, електрозахранени от ТП 2 ,ТП 4 , МТП 5 и МТП 6 /карето страна на с. Ветрино и гр. Суворово/.



- от 09:00 ч. до 16:30 ч. - с. Климентово.



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