реклама

Oт Елисейския дворец: Насрочената за утре среща за мир в Украйна няма да се състои

12.12.2025 / 23:20 1

Кадър Youtube

Насрочената за утре среща за консултации по мира в Украйна няма да се състои, съобщиха от Елисейския дворец.

Украйна, САЩ и европейските съюзници още работят по обща позиция, която да очертае контурите на мирно споразумение и да бъде представена на Москва. Европейците настояват за американски гаранции за сигурност на Украйна преди всякакви преговори за териториални отстъпки.

Според френската страна Украйна изключва териториални отстъпки, допълва БНТ. Официално Париж посочва, че още няма общ документ, но всички страни трябва да проведат преговори през следващите дни чрез телефонни разговори и срещи.

В съобщението не се посочва дали Вашингтон е определил краен срок.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
kris (преди 51 минути)
Рейтинг: 545656 | Одобрение: 102416
Според френската страна Украйна изключва териториални отстъпки....Докато умните се наумуват, укрите в окопите свършват....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама