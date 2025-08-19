От Енерго-Про алармират: Измамници се представят за наши служители, не им вярвайте!

Енерго-Про алармира своите клиенти за пореден опит за телефонна измама от името на компанията. Сигнал за подобно обаждане е постъпил от клиенти на компанията във Варна.

Потърпевшите съобщават, че са получили обаждания от скрит номер от лица, представящи се за служители на Енерго-Про. Измамниците твърдят, че е засечен проблем с електромера на клиента и предупреждават, че ще изпратят екип на адреса. В замяна изискват заплащане на място за „услугата“.

Компанията категорично заявява, че:

няма практика да се обажда на свои клиенти от скрити номера;

всички телефонни обаждания от служители се извършват единствено от официалния национален номер 0700 161 61;

заплащането на услуги е възможно само в Центровете за обслужване на клиенти.

Енерго-Про призовава своите клиенти да бъдат особено внимателни и да не се доверяват на подобни обаждания. При съмнения за злоупотреба с името на компанията могат да сигнализират незабавно на 0700 161 61 или да се обърнат към органите на реда.

