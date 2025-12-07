От Гранична полиция предупредиха за Гърция и Турция

снимка: МВР

Във връзка със стачните действия на гръцка територия са възможни затруднения при преминаването на моторни превозни средства през граничните преходи с Гърция, съобщава на сайта си Главна дирекция "Гранична полиция". Информацията е към 6:00 часа сутринта.

На границата с Турция трафикът е интензивен на ГКПП "Капитан Андреево" и на ГКПП Лесово на изход за товарни автомобили.

На границата с Румъния движението е нормално на всички гранични преходи.

Движението е нормално на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония:

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове със Сърбия.

