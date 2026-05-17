От "Гранична полиция" за Дара: Беше чест да бъдем част от първата ѝ среща с България

Кадри: "Гранична полиция", Булфото

От Главна дирекция "Гранична полиция" също поздравиха Дара за победата ѝ на "Евровизия".

"Дара се върна у дома като победител. С талант, харизма, труд и дисциплина тя и нейният екип показаха, че големите сцени се печелят не само с глас, а с характер", написаха във фейсбук страницата си.

"Добре дошла у дома, Дара. България се гордее с теб!", добавиха още от "Гранична полиция".

"За нас от ГД „Гранична полиция“ беше чест да бъдем част от първата ѝ среща с България след голямата победа", завършват оттам.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!