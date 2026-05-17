От "Гранична полиция" за Дара: Беше чест да бъдем част от първата ѝ среща с България
Кадри: "Гранична полиция", Булфото
От Главна дирекция "Гранична полиция" също поздравиха Дара за победата ѝ на "Евровизия".
"Дара се върна у дома като победител. С талант, харизма, труд и дисциплина тя и нейният екип показаха, че големите сцени се печелят не само с глас, а с характер", написаха във фейсбук страницата си.
"Добре дошла у дома, Дара. България се гордее с теб!", добавиха още от "Гранична полиция".
"За нас от ГД „Гранична полиция“ беше чест да бъдем част от първата ѝ среща с България след голямата победа", завършват оттам.
