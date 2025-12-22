От ИПБ питат шефа на АПИ нормално ли е ремонт на третокласен път да струва 10 млн. лв. за километър

Снимка: АПИ, илюстративна

Специалисти от Института за пътна безопасност попитаха шефа на Агенция "Пътна инфраструктура" - Йордан Вълчев, редно ли е ремонт на третокласен път да струва милион и половина за отсечка от 150 метра.

Експертната организация състави отворено писмо с въпроси до Вълчев заради обществена поръчка за укрепителни дейности на републикански път III-505 „Малево – Корен“ при км 9+300.

От документите става ясно, че отпуснатата сума за проекта е внушителна - 1 470 000 лева без ДДС. Този милион и половина е предвиден за реконструкция на отсечка от едва 150 метра.

Ето какво гласи цялото писмо на ИПБ до председателя на Управителния съвет на АПИ:

"Във връзка с обществена поръчка, включваща изготвяне на технически проект и извършване на „трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III-505 „Малево – Корен“ при км 9+300“, се обръщаме към Вас с искане за публична информация и конкретни отговори.

Съгласно обявените данни, стойността на проекта възлиза на 1 470 000 лева без ДДС за участък от едва 150 метра, което прави приблизително 10 милиона лева на километър. Подобна цена изглежда несъразмерно висока за третокласен републикански път и поражда сериозни съмнения относно начина на остойностяване, оценяване и възлагане на поръчката.

В тази връзка отправяме следните въпроси:

1. Кой е подготвил количествената сметка, заложена в обществената поръчка? Кое областно пътно управление (ОПУ) на АПИ я е подало към централната администрация? Чии подписи стоят под идейния проект?

2. Кой е изработил методиката за оценка на обществената поръчка – кой отдел на АПИ и кои конкретни служители? Или, в дух на откровеност, може ли АПИ да посочи и дали външна консултантска фирма е подготвила методиката и я е предоставила на съответното ОПУ?

3. Води ли АПИ регистър на служителите, които участват в определянето на индикативните бюджети на обществените поръчки на база количествено-стойностни сметки и експертни оценки?

4. Може ли АПИ да публикува списък на членовете на оценителните комисии, участвали в обществени поръчки на агенцията през последните пет години?

5. Възможно ли е при наличие на едни и същи членове в различни оценителни комисии да се установи зависимост между състава им и избора на конкретни изпълнители?

В случай че тази информация не бъде предоставена публично, заявяваме, че възлагането на поредна „безвъзмездна и независима проверка“ на познато и традиционно използвано от АПИ неправителствено образувание не би могло да замести реалната институционална прозрачност, нито да разсее обществените съмнения по този случай.

Убедени сме, че само пълната прозрачност може да ни спаси от корупцията и да възстанови общественото доверие в институциите".

