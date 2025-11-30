От ИПИ предлагат изваждане на 1/3 от клиничните пътеки в извънболничната помощ

Снимка Пиксабей

Институтът за пазарна икономика предлага изваждане на една трета от клиничните пътеки в извънболничната помощ и разтоварване на болниците от дейностите, за които не е необходим болничен престой.

Така, според икономистите, ще бъдат спестени много от парите за здраве, без да се налага увеличаване на здравната осигуровка, информира БНР.

България разполага с най-много болници и с най-много болнични легла на човек от населението в Европейския съюз.

60% от ресурса на Здравната каса се насочва към болниците, включително дават пример икономистите за прием в болница сутринта и изписване след 3 дни с реален престой за не повече от час.

Тази практика може да се преустанови, за да се постигне по-голяма ефективност на парите за здраве, изчисляват от Института за пазарна икономика и посочват като възможност амбулаторната хирургия, която спестява значими ресурси, без да се отразява неблагоприятно на качеството на здравните грижи.

Експертите анализират данните за амбулаторните операции на катаракта и посочват, че те са 90% от общия дял в 3/4 от страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, докато в България са най-слабо разпространени, а делът им е под 45%.

Данните на Националния център за обществено здраве и анализи показват, че обхвата на еднодневните хоспитализации у нас постепенно се разширява до 25% от всички хоспитализации през 2024 година, но процесът трябва да продължи, казват икономистите с преразглеждане на клиничните пътеки и преместване на процедурите, които могат да се извършват в амбулаторни условия.

Това може да се случи за 1/3 от клиничните пътеки, а ефектът ще бъде по-устойчива система, по-малко фиктивен обем и по-добра грижа за пациентите, посочват авторите на анализа.

