От Киберпрестъпност към децата: Никога не приемайте срещи, уговорени онлайн

От началото на годината са проведени лекции в София, Хасково, Кърджали и Смолян, с участието на над 600 деца.

През изминалата година киберполицаите са посетили близо 120 учебни заведения и са участвали в множество събития, семинари и обучения с правителствени и неправителствени организации.

По линия на една от най-разпространените онлайн престъпни дейности – педофилията, разпространение на файлове с детска сексуална експлоатация и виртуално блудство, от сектор „Престъпления срещу деца в интернет“, през 2025 г. са проведени 44 специализирани полицейски операции срещу лица и групи, извършващи престъпления срещу деца в интернет.

В резултат на тяхната работа са образувани 45 досъдебни производства срещу извършители на престъпленията.

Свалени са близо 80 000 файла (78744), представляващи детска сексуална експлоатация над малолетни и непълнолетни.

Само за месец декември м. г., служителите на ГДБОП са установили и задържали 6 лица от мъжки пол на територията на цялата страна, реализиращи престъпна дейност по Раздел VIII, Разврат от Наказателния кодекс.

Един от задържаните сексуални насилници е използвал над 50 профила в известно онлайн приложение за споделяне на файлове, където под различна самоличност е осъществявал контакт с малолетни момчета от различни страни с цел създаването на материали с порнографско съдържание. Междувременно е използвал фалшивата си самоличност за търсене на работа като възпитател в частни детски заведения. Установено е, че е съхранявал огромно количество файлове, включително последователност от сцени, на брутални сексуални извращения с момчета на видима възраст 02 – 14 години. Мъжът е криминално проявен, с повдигнати обвинения и ефективни присъди в миналото, към настоящия момент е с наложена мярка за неотклонение „домашен арест“.

Другите случаи са интернет потребители на международен затворен интернет форум, управляван от организирана престъпна група, известна чрез педофилите от цял свят. Във форума темите са били категоризирани според възрастта и пола на жертвите, както и сексуалния фетиш на педофилите. От жилищата им са иззети компютърни системи, лаптопи, флаш-памети и други носители на информация, съдържащи голямо количество материали със сексуално насилие над деца на видима възраст до 12-13 години.

През тази година, на 12 януари, е проведена първата операция по задържането мъж, в електронните устройства на който са установени стотици порнографски материали с непълнолетни.