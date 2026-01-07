От Комисията за финансов надзор предупреждават за фалшиви имейли с искане на пари

Снимка: Пиксабей

Злонамерени лица изпращат имейли до граждани и фирми (дружества/компании) от името на Комисията за финансов надзор. Сигнал за такава измама постъпи и в деловодството на Комисията, съобщават от КФН.

Конкретното съобщение информира за повишен риск при международен валутен превод от 37 442,70 лв. и нуждата от внасяне на допълнителни 1 466,87 лв., за да бъде завършена процедурата по получаването на средствата.

Измамните имейли от името на КФН съдържат приложен файл във формат .doc, с визуализация на електронна кореспонденция, изпратена от електронна поща financialsupervisioncommission@fscbg.org и файл във формат .jpeg, съдържащ текст със заглавие „Прилагане на процедура за повишен риск към входящ международен превод“.

Комисията за финансов надзор алармира всички получатели на подобни мейли, че вероятната цел е измама и неправомерно придобиване на средства.

КФН няма правомощия по отношение на платежни услуги включително входящи международни преводи в Република България. Таксите, които събира Комисията, са свързани само с общия финансов надзор на поднадзорните на Комисията лица и за извършване на услуги, установени в Наредба № 76 от 12.06.2025 г. на Комисията за финансов надзор, съобщават оттам.

Електронните адреси на КФН са публично достъпни и оповестени на страницата (www.fsc.bg), а именно – delovodstvo@fsc.bg; corruption@fsc.bg; ict_contact_point@fsc.bg.

В тази връзка Комисията вече е сезирала всички институции, ангажирани в борбата с измамите.

КФН предупреждава отново гражданите да бъдат внимателни към всяка адресирана до тях кореспонденция, свързана с осъществяване на платежни операции.

Имейлите с фишинг съдържание имат една или повече от посочените по-долу характеристики:

В имейла е описано, че трябва да се предоставят данни като пароли, ЕГН, ПИН код, CVC/CCV код или друга чувствителна информация;

Имейлът на изпращача и имейлът, посочен в подписа на изпращача, са различни или изцяло липсва подпис с контакти;

Прикаченият файл е със странно заглавие;

Темата на имейла предизвиква усещане за спешност и натиск за незабавни действия;

В текста на имейла често се срещат правописни, пунктуационни и граматични грешки. Освен това има смесване на езици (например английски) и неправилно използвани символи, като „»Plus d information“ или „>/Body“.

Какво трябва да направите, ако получите такъв имейл/обаждане?

В случай че гражданите са получили такова електронно съобщение, от КФН молят то незабавно да бъде изтрито, без получателят да отваря прикачения файл или линковете в него.

Ако сте жертва на подобна измама, моля сезирайте веднага отговорните органи, включително и КФН, през официалните ни канали, апелират още от институцията.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!