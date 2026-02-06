От МБАЛ "Св. Анна" във Варна след срещата: Детската хирургия все още е под въпрос

Снимка: МБАЛ "Св. Анна"

Функционирането на отделението по детска хирургия в МБАЛ "Св. Анна" във Варна все още е под въпрос въпреки срещата на ръководството с екипа начело с д-р Румен Христов. Това става ясно от становище, изпратено от пресцентъра на Окръжна болница до медиите.

Ето какво пише още там:

"Целта на срещата беше намиране на най-доброто работещо решение за запазване на дейността на отделението. След като стана ясно, че причина за напускането на медиците е неудовлетвореността им от броя оперативни дни, с които разполагат, изпълнителният директор на болницата пое ангажимент да гарантира по-активен оперативен календар за „Детска хирургия“ – такъв, какъвто бъде заявен от хирурзите.

Въпреки това д-р Христов потвърди волята на екипа си да напусне, като стана ясно, че вече е поел ангажимент и има договорена специализация в чужбина.

Въпреки че на срещата бе отречен какъвто и да е политически мотив в действията на напускащите и не бяха предявени персонални претенции към ръководството на болницата, такива бяха лансирани минути по-късно от д-р Христов в медиите."

