От МЕЧ обвиниха депутати от "Величие" в изборни престъпления и точене на субсидия

снимка Булфото

"Повече от десет дни досегашният председател на парламента Наталия Киселова укрива два сигнала до институциите и до Народното събрание с много сериозни документни престъпления с източване на държавен ресурс". Това обяви лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев на извънредна пресконференция в Народното събрание, цитиран от news.bg.

По казуса са информирани изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов, президентът Румен Радев и всички парламентарни групи в 51-ото Народно събрание.

По думите му МЕЧ се сдобили случайно със сигналите. Първият сигнал е от Григор Здравков, който представлява "Антимафия". Той се отнася за престъпления за фалшификация на декларация на депутат от "Величие" по време на предизборната кампания за парламент. Според сигнала Мария Илиева - народен представител от "Величие", не е попълнила декларация за регистрация на партията в Пловдив и София.

Друго лице подправило и фалшифицирало декларацията на Мария Илиева - Стилияна Бобчева. "Без тази декларация ЦИК е обявила Мария Илиева за народен представител, въпреки че последната не е попълнила целия фактически състав, за да бъде народен представител. Декларацията се попълва собственоръчно, прилага се към Районната избирателна комисия (РИК) за регистрация и ако твърденията на Григор Здравков, че е бил пряк свидетел, са истина, означава, че парламентарната група на "Величие" има незаконосъобразен депутат, незаконосъобразна партия и трябва да се разпусне", посочи Василев.

В резултат на първия сигнал МЕЧ направили с вещи лица предварителна експертиза на подписите, които се оспорват, че са истински. Използван е сравнителен анализ и предварителните резултати са, че това не е почеркът и подписът на Мария Илиева.

"Ако това е вярно и тези, които са борци за свобода и истинност, са незаконосъобразна група. Ако се установи, че няма попълнена декларация, ще има конституционна криза", предупреди Радостин Василев. По закон Мария Илиева трябва да бъде наказана с 1 до 10 години затвор, като и на нея, и на Стилияна Бобчева трябва да бъде свален имунитетът и да бъдат спрени от допуск до Народното събрание.

Вторият сигнал - отново от "Антимафия", е за субсидията на партия "Величие". В сигнала се твърди, че има данни в Сметната палата за това, че средствата се разходват незаконосъобразно и нецелесъобразно за фирми, свързани с Ивелин Михайлов. В сигналите се споменава, че има жертви на финансова измама, касаещи Албена Пекова, същинският председател на "Величие". Партийната субсидия на партията е нещото, което позволява да има частична партийна независимост на субекти от бизнеса.

Ако "Величие" източват държавата чрез субсидия и за договори по дейности, които не са извършени и в Сметната палата остава незабелязано, това означава, че партията се протектира от председателя на палатата - Димитър Главчев. Над "Величие" има чадър в Сметната палата, изтъкна Василев.

"Това нещо с Мария Илиева и Стилияна Бобчева може да доведе до блокаж на парламента и ще настояваме за извънреден председателски съвет. Ако Мария Илиева не е попълнила декларацията си, не може бъде повече в залата на Народното събрание", подчерта Радостин Василев.

Парламентарната група на МЕЧ е получила и 12 сигнала за хора, измамени от Ивелин Михайлов в последните шест месеца. На пресконференцията Василев бе поканил измамено младо момиче, което е искало да се самоубие - Виктория Досева и майка ѝ.

Желанието било от сина на Красимира Катинчарова, която е народен представител от "Величие" - Румен Катинчаров, да бъдат изтеглени 100 000 лв. за бизнес. Виктория Досева и Румен Катинчаров имали близки отношения. Впоследствие синът на Катинчарова изчезнал и отказал да връща пари и да плаща лихви. Предложил несъществуващ апартамент във Варна, а впоследствие превел 200 лв. "за спокойствие" на жертвата на финансовата измама.

"Такива народни представители, такива синове и такива партии ли трябва да бъдат в Народното събрание? Категорична имотна измама", отсече Василев.

Радостин Василев се закани, че ще доведе в парламента всички засегнати страни от Ивелин Михайлов.

Самата жертва на финансовата измама - Виктория Досева, потвърди за схемата от страна на сина на Румен Катинчаров. "Изтеглих парите, преведох му ги под основание и договор, който така и не сме подписали. През това време аз го търсих за пари, но все казва, че няма и бях принудена да работя на две места понеже се бавеше вноската ми. Предлагаше ми апартамент, но не му се вързах, защото е пак вид измама. Пращаше ми вноски по "Изипей" под основание "помощ, подарък за спокойствие", което е супер смешно", сподели Досева. Впоследствие синът на Катинчарова решил да състави договор за споразумение, но жертвата на измамата не му се вързала.

Друг измамен, по думите на Радостин Василев, който присъства по време на пресконференцията, е Златан Златев от Добрич, който видял реклама на "Together" за закупуване на къща в близост до "Исторически парк". Нито получил къща, нито парцели, а два кредита. Първият кредит си го погасил, след като продал ипотекиран апартамент в Добрич.

Златан Златев обясни, че се е срещнал с Мартин Стоянов (близък човек на Михайлов - б.р.) и започнал да му предлагал книги, от които да се образова финансово. "Предложиха ми инвестиция за въпросната къща, която не се знаеше къде е", сподели Златев. Той добави, че през лятото на 2024 г. Мирослав Стоянов му предложил да му прехвърлят къща в Неофит Рилски и той да си я продаде. Тогава се стигна до разговор с Пламен Кънчев, че като "Величие" влязат в парламента, щели да имат пари и да връщат кредитите.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!