От МВР с подробности за нападението над фелдшер край Враца

снимка: Булфото

В село Краводер (община Криводол) е бил нападнат фелдшер, съобщават в дневния си бюлетин от Областната дирекция на МВР – Враца (ОДМВР). Нападателят е заловен от полицията, в прокуратурата е образувано бързо производство.



Сигналът е получен на 31 октомври, в 18:43 ч. в Районното управление на полицията във Враца. Той е подаден от В.И.Й., който е дежурен фелдшер на Филиала за спешна медицинска помощ (ФСМП) – Криводол. Той заявил, че на същата дата към 18:40 часа в село Краводер са му нанесени два удара в областта на лицето. Фелдшерът е обслужен в Спешна помощ – Враца, където е установено, че има спукани кости на носа. Нападателят 29-годишният, криминално проявен и осъждан Х.Т.В. от Краводер, е задържан в полицията за 24 часа, допълват от ОДМВР – Враца.

Станала е разправия между фелдшера и брата на пациента, каза за БТА Цветан Цветков, който е секретар в кметството в Краводер. По думите му линейката дошла веднъж и не отвела 28-годишния пациент. След второто позвъняване медицински екип отново отишъл в Краводер. Тогава всъщност братът на пациента Х.Т.В. е извадил телефон да снима медицинския екип, станала е физическа разправа между него е фелдшера, допълни той.

Случаят е докладван на дежурен прокурор, образувано е бързо производство за причиняване на телесна повреда (чл. 131 ал. 2 НК).

В село Краводер живеят около 800 души и селото е спокойно, каза за БТА и кметът Галя Гацова.

