От НАТО изчакват Тръмп, преди да вземат решение за Украйна

Снимка: Пиксабей

Редица членове на НАТО изчакват встъпването в длъжност на новата американска администрация, преди да вземат решение по искането на Украйна да бъде поканена да се присъедини към алианса, заяви днес министъра на външните работи на Латвия Байба Браже, цитирана от Ройтерс.

Киев призова външните министри на страните от НАТО да отправят покана за присъединяване на Украйна към алианса на днешната среща в Брюксел, но на фона на противопоставянето на някои страни и на прехода във Вашингтон този ход изглежда малко вероятен, предава БТА.

Избраният за президент на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще сложи край на войната на Русия с Украйна за един ден, но плановете на екипа му за политиката спрямо Киев остават неясни.

"По принцип ние, като политически лидери, се съгласихме, че Украйна ще бъде член", заяви Браже пред Ройтерс в кулоарите на срещата. "Въпросът е при какви условия и кога ще стане това, и очевидно това е мястото, където алиансът трябва да се обедини. В момента всички съюзници чакат новата американска администрация да започне работа и според мен, независимо дали това се казва гласно или не, то е реалност", добави тя.

Браже, която е бивш високопоставен служител на НАТО, заяви, че укрепналата в битките украинска армия би била предимство за НАТО и че страната ѝ би подкрепила поканата за присъединяване на Украйна, ако бъде взето това решение.

"Редица държави не се чувстват непременно комфортно да поканят страна, която води война, да се присъедини към НАТО", каза Браже. "Ние сме по-гъвкави", добави тя.

От своя страна министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига заяви на срещата на външните министри на НАТО, че Киев иска още 20 системи за противовъздушна отбрана, за да се защити по-добре от руските въздушни удари.

Енергийната система на Украйна трябва да бъде по-добре защитена тази зима, заяви Сибига.

Украйна настоява за спешна доставка на още 20 системи за противовъздушна отбрана, като "Хоук" (MIM-23 HAWK - Homing All the Way Killer), НЕЙСАМС (NASAMS) и "ИРИС-Т" (Iris-T), за да избегне "прекъсванията на тока", добави украинският първи дипломат.

През последните месеци Русия използва въздушни удари, за да изключи или повреди голяма част от украински електроцентрали и енергоразпределителни подстанции, отбелязва Ройтерс.

