От ОДМВР-Варна предлагат да се издигне паметник на загиналите полицаи

Снимка: ОДМВР-Варна

Ръководството на Областната дирекция на МВР във Варна представя инициатива за издигане на паметник в чест на загиналите полицаи от морската столица.

От 1995 г. единадесет наши колеги са отдали живота си при изпълнение на служебния си дълг. В новата история на града това ще е единственият паметник, посветен на тяхната саможертва, пишат от полицията във фейсбук страницата си.

Предвидено е паметникът да бъде издигнат в двора на храм „Св. Архангел Михаил“.

Негово Високопреосвещенство Варненски и Великопреславски митрополит Йоан и отец Георги от храм „Св. Архангел Михаил“ са помогнали инициативата за изграждането на паметник да бъде реализирана.

