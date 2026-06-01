От Община Варна: Директорът на дирекция УСКОР не се явява на работа, за да му бъде връчена заповедта за отстраняване

Снимка: Petel.bg

Със заповед от 29 май 2026 г. кметът на Община Варна Благомир Коцев е отстранил временно от длъжността директора на дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения ред" Александър Драгнев.

Отстраняването е свързано с дисциплинарно производство, което тече срещу него от 22 април тази година, както и с обстоятелства около работата му по незаконното строителство в местността „Баба Алино“, съобщават от пресцентъра на общината.

Александър Драгнев е бил в отпуск миналата седмица, който е изтекъл в петък, а днес той не се е явил на работа в Община Варна. Въпреки медийните участия, той днес е представил болничен с дата 1 юни 2026 г., поради което не може да му бъде връчена заповедта за временното отстраняване.

В брифинг за медиите миналия петък кметът Коцев разкри, че причината за отстраняването му е липсата на докладна от съвместната проверка на Община Варна и район „Приморски“ на 3 февруари 2025 г. и най-вече факта, че кмета не е бил уведомен за това, че строителния контрол на Община Варна е бил възпрепятстван да достъпи местността, в която се е знаело, че има незаконно строителство. Благомир Коцев посочи като причина да отстрани директора на УСКОР и незадоволителната работа на терен от страна на строителните инспектори на Община Варна.

„Кметът на Варна излъга всички българи, че има заповед за моето дисциплинарно уволнение, което категорично не е вярно. Единствено ми беше предложено споразумение за прекратяване по взаимно съгласие, но аз отказах да го подпиша“, заяви по-рано днес самият Драгнев пред Нова телевизия.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!