От ПП-ДБ пристигнаха на „Дондуков“ 2 за консултации с президента Илияна Йотова

Булфото

Представители на „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) пристигнаха на „Дондуков“ 2 за консултации с президента Илияна Йотова в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател.

За срещата с президента дойдоха съпредседателите на парламентарната група на ПП-ДБ Николай Денков и Надежда Йорданова, зам.-председателят на групата Божидар Божанов, депутатите Асен Василев, Ивайло Мирчев, Атанас Атанасов и Йордан Иванов.

Миналата седмица Йотова се срещна с всички потенциални служебни премиери, заемащи длъжностите, посочени в Конституцията. Петима от тях изразиха готовност да поемат поста - подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев, както и заместник-председателите на Сметната палата Маргарита Николова и Силвия Къдрева, предаде БТА.

