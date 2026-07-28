От ПП ще подготвят жалба до Конституционния съд, ако не бъде наложено вето на закона за държавния бюджет

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От "Продължаваме промяната" (ПП) ще подготвят жалба до Конституционния съд, ако не бъде наложено вето на Закона за държавния бюджет, заяви председателят на партията Асен Василев на брифинг в сградата на президентството. От ПП се срещнаха с президента Илияна Йотова, след като внесоха подписка, подкрепена от над 32 000 български граждани, с призив за президентско вето на закона за държавния бюджет за 2026 г.

Асен Василев каза, че президентът Йотова е отговорила, че утре ще съобщи дали ще наложи вето на закона за бюджета. 30 страници юридическо становище дадохме на екипа на президента и поискахме да бъде наложено вето, каза още Василев.

Според ПП сред противоконституционните разпоредби е спирането на пенсията за инвалидност без съдебен акт или даже без внесено обвинение, посочва БТА. Отнемане на правата на работещите при натрупване на трудов стаж без мотиви, без оценка на въздействието, без предварително обществено обсъждане и с неяснота как разпоредбата ще засегне работещите на непълен трудов работен ден, тъй като се въвежда почасово измерване на трудовия стаж, посочи лидерът на ПП.

Третата разпоредба е, че се спира законовият механизъм за определяне на минималната работна заплата и тя се замразява на 620 евро, без да е посочен алтернативен механизъм, обясни Асен Василев. По думите му по европейска директива България е задължена да има механизъм за определяне на минималната работна заплата и това би било нарушение както на предвидимостта, така и на европейската директива да нямаме механизъм.

Най-сериозното конституционно възражение е обвързването на заплатите на магистратите със заплатите на депутатите. Има решение и на Европейския съд по тази тема, че заплатите в съдебната система трябва да се определят по обективен критерий. Заплатите на депутатите са, може би, най-политически зависимите заплати в държавата и със сигурност не се подчиняват на обективен критерий, каза още Асен Василев.

Той обясни, че друг аргумент за искането им е свързан със заплащането на учителите. Има сключен колективен трудов договор, по който Министерството на образованието и науката е страна, заедно със синдикатите. Осем години подред са осигурявани средства, за да бъдат достигнати нивата, договорени между Министерството на образованието и науката и синдикатите, които са записани в този колективен трудов договор. Тази година, за първи път от осем години, няма достатъчно средства и Министерството на образованието и науката ще наруши вече подписан колективен трудов договор, който е в сила, обясни депутатът.

Като друга причина Асен Василев посочи, че 1,7 млрд. евро от капиталовите разходи не е ясно как ще бъдат похарчени и не са описани проекти.

Относно заявката на ГЕРБ-СДС за конституционна жалба за бюджета Василев каза, че от ПП първо ще се запознаят с мотивите и тогава ще решат дали да я подкрепят.

За да бъде сезиран Конституционният съд са необходими 48 подписа от народни представители.

Редактор "Екип на Петел",

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