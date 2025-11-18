От ПП възмутени от преместването на Коцев в затвора, от СГП - законова процедура е

Булфото

От "Продължаваме промяната" (ПП) в своя позиция във Facebook изразиха силно възмущение от решението кметът на Варна Благомир Коцев да бъде преместен от ареста в Софийския затвор, предаде БНР.

От партията посочват, че това се е случило " на фона на отказа на съда да разгледа подадената от защитата му молба за изменение на мярката за неотклонение и без влязла в сила присъда" .

"Подобни синхронизирани действия пораждат сериозни въпроси за спазването на принципите на правовата държава и за това дали не се създава опасен прецедент, при който административни решения изпреварват или обезсмислят съдебния контрол. Това засяга фундаментални конституционни гаранции – презумпцията за невиновност, правото на защита и правото на справедлив съдебен процес", пишат от партията.

От Софийската градска прокуратура (СГП) посочиха пред БТА, че това е законовата процедура – когато делото срещу обвиняем, задържан за постоянно в арест, влезе в съдебна фаза, т.е. приключи разследването, обвиняемият бива преместван в съответния затвор. Това е описано в чл. 244 и 245 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

Припомняме, миналия четвъртък СГП внесе обвинителен акт в Софийския градски съд по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев.

