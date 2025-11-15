От ПСС със съвет към туристите в планините днес

снимка: Булфото

Добри са условията за туризъм в планините днес, времето е ясно и тихо. Това съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския червен кръст (БЧК).

Тази сутрин температурата е около 5 градуса, като по-късно през деня се очаква затопляне. От ПСС напомниха, че денят става по-къс и е необходимо туристите да се съобразят с това при разходката си в планините.

Планинските спасители са съдействали на 30-годишен чуждестранен турист, който вчера е пострадал в района на Седемте рилски езера. Той е получил травма на глезена.

