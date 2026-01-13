От "Пирогов" с подробности за лечението на 200-килограмовия мъж

Снимка: Булфото

Екипи на университетската спешна болница "Пирогов" четвърти ден се борят за живота на 52-годишен пациент с тегло над 200 кг. Той е и с тежко чернодробно увреждане, остър хепатит и последици от продължително обездвижване, посочва БНТ.

52-годишният пациент е работил като IT специалист, от 16 години е с тежко затлъстяване и последвали други заболявания. От години е напълно неподвижен. Настанен е в "Пирогов" с помощта на служители на МВР, на Столичната община, санитари и лекари от няколко отделения.

"Заболяването, което ние лекуваме, не е пряко свързано с наднорменото тегло. Това е тежко чернодробно заболяване, което има, за съжаление, сравнително лоша прогноза. В същото време наднормено тегло, сърдечният статус... те са допълнителни", каза д-р Камен Данов, гастроентеролог в "Пирогов".

Затова и пациентът е подложен на комплексно лечение, вървят и консултации с психолог и психиатър, както и балансирана диета от 1000 килокалории на ден.

"Надяваме се по най-бързия начин да овладеем острото състояние. След това ще се свържем със социалните служби, за да може да се организира продължителната рехабилитация, която е много важна. Ние започнахме всичко - не само лечението, но и рехабилитацията", обясни д-р Данов.

Според него честотата на пациенти със свръхтегло и придружаващи сериозни заболявания у нас е съизмерима с тази в Европа. А според ендокринолозите България е шеста в Европа по затлъстяване на населението.

Все още е рано е да се каже каква ще е успеваемостта при лечението на въпросния пациент в "Пирогов". А лекарите призоваха доброволците, организирали се в социалните мрежи да му носят храна и дрехи, да не го правят, защото това пречи на наложената му диета и лечение.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!