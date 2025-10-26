реклама

От "Пирогов" с подробности за пострадалото дете на Седемте рилски езера

26.10.2025 / 08:40 0

снимка: Булфото

10-годишното дете, което пострада след падане в района на Седемте рилски езера, е преминало подробни прегледи и изследвания в Детска противошокова зала. 

След преценка от медицинския екип, детето остава в Детската неврохирургия на "Пирогов". Това съобщиха от болничното заведение. 

"Фокус" припомня, че инцидентът е станал на пътеката между езерата "Бъбрека“ и "Окото“.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама