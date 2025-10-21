реклама

От "Пирогов" съобщиха за състоянието на наръганото тази сутрин момче

21.10.2025 / 13:50 1

Булфото

12-годишното момче, което днес беше наръгано с нож от осмокласник в училище, излезе от болницата. Раната му е обработена и то е освободено за домашно лечение, съобщиха пред БНТ от "Пирогов".

Инцидентът е станал в столичното 94-то училище в квартал "Христо Ботев".

По думите на директорката става дума за игра.

 

Уйо (преди 26 минути)
Рейтинг: 50857 | Одобрение: 7372
Бах тази игра! Този дето умря от нож онзи ден, пак ли си е играл с убиеца си? Министъра на образованието да иска оставката на тази директрока.

