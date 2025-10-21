От "Пирогов" съобщиха за състоянието на наръганото тази сутрин момче

Булфото

12-годишното момче, което днес беше наръгано с нож от осмокласник в училище, излезе от болницата. Раната му е обработена и то е освободено за домашно лечение, съобщиха пред БНТ от "Пирогов".

Инцидентът е станал в столичното 94-то училище в квартал "Христо Ботев".

По думите на директорката става дума за игра.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!