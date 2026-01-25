От "Пирогов" за тежко пострадалите при пожар деца: Има място за оптимизъм

снимка: Булфото

Състоянието на двете деца, на 11 и на 13 години, които пострадаха при пожара в жилищна сграда в София в събота е стабилно.

Това заяви за нова тв проф. Николай Габровски, началник на Клиниката по неврохирургия в "Пирогов".

Те остават в Детската реанимация на болницата.

"Продължават диагностични и терапевтични активни мероприятия, които допълнително да стабилизират тяхното състояние", коментира още лекарят.

Към момента има място за оптимизъм, посочи още той.

