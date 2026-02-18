От Пожарната във Варна очакват детски рисунки за конкурса „С очите си видях бедата“
Снимка: РДПБЗН-Варна, архив
От Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Варна обявиха началото на конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата“, организиран от ГДПБЗН с подкрепата на МОН.
В надпреварата могат да участват деца и ученици на възраст от 7 до 18 години, разпределени във възрастови групи.
Чрез рисунка те трябва да покажат как изглеждат бедствията, как реагират хората и каква е ролята на пожарникарите и спасителите.
Творбите си те могат да изпратят или да занесат в РДПБЗН – Варна на бул. „Сливница“ №159.
Крайният срок е 28 април, а награждаването ще бъде два дни по-късно - на 30 април, от 13:30 ч. в сградата на РДПБЗН – Варна, съобщават от Пожарната.
Победителите ще получат грамоти, медали и предметни награди.
Конкурсът „С очите си видях бедата” е традиционна превантивна инициатива на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” при Министерство на вътрешните работи с партньорство на Министерство на образованието и науката, Националния дворец на децата и е под егидата на Секретариата на откритото частично споразумение за големите бедствия (EUR-OPA) към Съвета на Европа.
