От "Прогресивна България" предлагат ваканцията на депутатите да бъде от 5 до 23 август

Снимка: Булфото

От "Прогресивна България" предлагат ваканцията на депутатите да бъде от 5 (сряда) до 23 август (неделя) включително. В проекта на тазседмичната програма за работа на Народното събрание като точка първа за петък е предвидено гласуване на проект на решение във връзка с лятната ваканция на парламента, посочва БТА.

С предложението ваканцията на депутатите ще бъде съкратена, тъй като според правилника за организацията и дейността на Народното събрание ежегодната лятна почивка трябва да бъде от 1 до 31 август.

Редовните пленарни заседания на Народното събрание се провеждат в сряда, четвъртък и петък.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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