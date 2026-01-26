От РДПБЗН помогнаха за претърсването на кладенец във връзка с убийството край Варна

Снимки: ОД на МВР - Варна

Със съдействието на служители от Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” във Варна се извърши високорискова операция във връзка с разкриване на тежко криминално престъпление. Това съобщават във фейсбук страницата си от Областната дирекция на МВР в морската столица.



Екипи от Сектор „Специализирана оперативна дейност“ (СОД) към РДПБЗН – Варна са оказали съдействие на полицаите при провеждане на процесуално-следствени действия във връзка с убийството в землището на село Кичево, за което беше съобщено по-рано днес.

В рамките на операцията бе извършено претърсване на кладенец с дълбочина около 60 метра в труднодостъпна и опасна среда.

За целта са били използвани алпийски и водолазни способи със специализирано спасително и водолазно оборудване, като са били взети всички необходими мерки за безопасност при работа, добавят още от полицията.

Припомняме, че при това убийство жертвата и извършителят са се познавали. Отношенията им са били между наемател и наемодател, при което са възникнали определени спорове между тях. Жертвата е на 50-години, а обвиненият - на 36 години. Считаният за извършител е бил наемател на имот.

Престъплението е извършено в разсадник близо до разклона за село Осеново. Жертвата е била добре укрита, а самото престъпление - планирано предварително.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!