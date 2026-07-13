От Район "Одесос" пишат до кмета на Варна заради теч на ул. „Александър Дякович“

Снимка: Район "Одесос"

Днес, при извършен оглед на участъка в района на ул. „Александър Дякович“ №15, отново бе констатиран интензивен теч, въпреки предприетите до момента мерки за укрепване и засипване на изкопа. Това съобщават от администрацията на Район "Одесос" във Варна във фейсбук страницата си.

С оглед продължаващия теч и реалната опасност от допълнително пропадане на терена, компрометиране на техническата инфраструктура и възникване на аварийни ситуации, район „Одесос“ поиска своевременно съдействие и предприемане на необходимите действия в писмо до кмета на община Варна Благомир Коцев, допълват още оттам.

Те припомнят, че с писмо от 9 април район „Одесос“ е изразил становище за необходимостта от осигуряване на проектна готовност преди започване на строително-монтажни работи в участъка.

"По мнение на експертите от „Одесос“ дейностите по ремонта не са в компетенциите на района. Съображенията за това са следните: за да се установи точно какъв е проблемът, е необходимо да се трасира колекторът, да се извършат изкопни работи, с които да се установи състоянието му, да се прецизират необходимите СМР за отстраняване на теча, чрез изготвяне на проект или поне на детайл за ремонт на тръбата, а е възможно и да има нужда от проект за укрепване и отводняване на изкопа, проект за временна организация на движение и план за безопасност и здраве при изпълнение на СМР", пишат още от районната администрация.

Ето какво още информират гражданите те:

"Извършването на изкопни работи по ул. „Александър Дякович“ предполага прокопаване на уличното платно, което ще създаде затруднения в движението за неопределено време, тъй като по улицата преминава градски транспорт. Разполагането на механизация и изпълнението на строителните дейности ще наложат ограничаване или затваряне на движението за период, надвишаващ 72 часа. Допълнителна трудност представляват преминаващите над аварията високоволтови кабелни линии, захранващи над 2000 домакинства в „Одесос“, за които няма резервни трасета.

По тези съображения от район „Одесос“ продължават да настояват за предприемане на действия по възлагане изготвянето на проектно решение и осигуряване на необходимата проектна готовност и финансиране от страна на Община Варна.

В случай, че бъде поддържано становището, изразено от ресорния зам.-кмет Д. Кирчев в писмо № РД26004188_003ВН, участъкът да бъде изпълнен в рамките на договора за „Текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна на територията на район „Одесос“ за 2026 г.“, мнението на експертите от района е, че е необходимо предварителното изготвяне на техническа експертиза и предписание за извършване на строително-монтажните работи от правоспособен проектант, въз основа на които да бъде извършено законосъобразно възлагане от страна на районната администрация, както и осигуряване на допълнително финансиране, поради вече възложени ремонти работи за цялата стойност на договора.

Следва да се отбележи, че към настоящия момент в администрацията на район „Одесос“ няма назначен инженер със специалност „Водоснабдяване и канализация“, който да може да даде компетентно техническо становище и необходимите инженерни решения."

Редактор "Екип на Петел",

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