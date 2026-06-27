От Румъния до полигон „Ново село“ и обратно ще се придвижват чуждестранни военнослужещи за учение
Снимка Министерство на отбраната
По републиканската пътна мрежа ще преминат автоколони с военнослужещи и военна техника от въоръжените сили на Франция и Полша, обясниха от МО
От 27 юни до 12 юли предстои периодично преминаване на военнослужещи и техника от чуждестранни въоръжени сили във връзка с участие в международното учение на НАТО „Alliance Wall Exercise“, съобщиха от Министерството на отбраната (МО).
По републиканската пътна мрежа ще преминат автоколони с военнослужещи и военна техника от въоръжените сили на Франция и Полша.
Транспортирането ще се осъществява от Румъния до Учебен полигон „Ново село“ и обратно. Автоколоните ще бъдат ескортирани от „Военна полиция“.
Военнослужещи от МО и Българската армия демонстрираха способности за техническа и оперативна съвместимост в рамките на учението на НАТО „Coalition Warrior Interoperability Exercise (CWIX) 2026“.
То се проведе в Съвместния тренировъчен център на НАТО в полския град Бидгошч, както и на развърнатия допълнителен полеви тестови сайт, разположен до летището.
Целта на подготовката е подобряване на оперативната и техническата съвместимост между съюзническите и националните системи за командване, управление, комуникации, компютри, наблюдение, разузнаване и опознаване (C4ISR), пише btvnovinite.bg.
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