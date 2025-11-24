От Спартак с нова инициатива за спасяването на клуба

Снимка: ФК Спартак

Спартак стартира нова инициатива, с която да се помогне финансово на клуба. Ръководството на "соколите" въвежда дарителски билет "Аз съм Спартак", става ясно от фейсбук страницата на варненския отбор.

От феншопа и касите на стадион "Спартак" феновете ще могат да закупят дарителски билет, който е 15 лева. Стандартният билет е на същата цена - 15 лева.

Дарителският обаче е доброволно дарение и служи като допълнителна подкрепа за клуба, но не дава право на вход, уточняват от ръководството на "Спартак".

Всеки фен сам ще реши дали да закупи само стандартен билет или да добави и дарителски. Няма ограничение в броя дарения, които може да направите, допълват от Спартак.

Ако обаче феновете решат да закупят дарителския билет онлайн, тогава цената ще е 30 лева. Тъй като в Eventim няма възможност за билет, който да не дава право на достъп до съответния мач, опцията тук бе да имаме по-скъп билет, като разликата в цената се присъединява към постъпленията, обясняват от ръководството на "соколите".

Оттам добавят: "С предложените от нас опции даваме възможност всеки да подкрепи Спартак според възможностите си, без натиск, без промяна на основната цена, без да поставяме никого в неравнопоставено положение."

Както и при кампанията „Аз съм Спартак“, от клуба ще обявяват Топ 10 на феновете, притежатели на най-много дарителски билети. "Това е нашият знак на признателност към тези, които помагат най-много. Приятели, това е шансът всички да участваме реално в борбата за стабилизиране на клуба. Знаем, че можем да разчитаме на вас – както винаги. Спартак Варна – това сте ВИЕ. Благодарим за подкрепата!", заявяват от клуба.

Ето какво се казва още в обръщението към привържениците:

Нашите битки продължават – както за справяне със старите задължения, натрупани от предходното управление, така и за покриване на текущите преразходи, които всеки месец поставят клуба в изключително трудна ситуация.

Въпреки всичко – борим се. И ще се борим до край.

През следващите седмици предстоят два от най-големите мачове в календара ни – срещу Левски София и ЦСКА София. Това са срещи, които по традиция привличат огромен интерес, пълнят стадиона, събират и нашите, и гостуващите привърженици.

И именно в този момент можем да извлечем максимума от приходите от билети – нещо жизненоважно за финансовото ни оцеляване до края на годината.

Искаме да сте част от тази борба.

Но няма да повишаваме цените рязко. Няма да товарим нито нашите фенове, нито гостуващите. Това не е нашият път и не така се изгражда уважение.

