От Външно: Ужасени и натъжени сме

12.11.2025 / 22:40 0

снимка: Булфото

Ужасени и натъжени сме от смъртоносния терористичен акт в Исламабад вчера. България осъжда тероризма във всичките му форми. Нашите мисли са с опечалените семейства, като изразяваме пожелания за бързо възстановяване на всички ранени.

Това се казва в позиция на Министерството на външните ни работи, публикувано в социалната мрежа Х.

"Фокус" припомня, че вчера кола бомба експлодира пред окръжния съд в пакистанската столица Исламабад. При инцидента загинаха десетки, много са и ранените.

 

