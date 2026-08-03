От Външно министерство отричат да е имало втори разговор с Иран

Снимка: МВнР

Разговорът с министъра на външните работи на Ислямска република Иран Абас Арагчи беше иницииран от българска страна, като предложение за провеждането му беше отправено още на 6 юли. Поради разминаване в програмите на двамата министри той се състоя на 30 юли. Това казаха от Министерството на външните работи (МВнР) за БТА след запитване за информацията на иранската държавна телевизия ИРИБ, според която в рамките на 24 часа България, Великобритания и Украйна са казали на Иран, че "няма да станат част от войната".

От МВнР уточниха, че след разговора на 30 юли друг разговор не е провеждан.

Прекият диалог е основен инструмент на дипломацията и допринася за поддържането на отворени канали за комуникация. Това не следва да се тълкува като нещо извън обичайната дипломатическа практика, посочиха още от МВнР.

Министърът на външните работи на България Велислава Петрова-Чамова разговаря миналата седмица по телефона с колегата си от Ислямска република Иран Абас Арагчи. Във връзка с разполагането на американските самолети цистерни в България тя подчерта, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток, съобщиха тогава от пресцентъра на Министерството на външните работи.

В рамките на 24 часа Техеран е получил последователно обаждания от България, Великобритания и Украйна, които са казали, че "няма да станат част от войната" срещу Иран, обяви иранската държавна телевизия ИРИБ, като се позова на интервю на говорителя на външното министерство в Техеран Исмаел Багаи от снощи. Той отбеляза, че тези държави са осъществили сами въпросните дипломатически контакти с Иран, информира иранската официална новинарска агенция ИРНА. Багаи посочи, че отговорността на Иран е била да предупреди за последиците от всяка възможна следваща агресия или ескалация на военните действия.

Редактор "Екип на Петел",

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