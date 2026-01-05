От Външно министерство потвърдиха за загиналия в Гърция български рибар

Снимка: МВнР

По информация на Генералното консулство на Република България в Солун, Гърция, на 3 януари български гражданин е загинал вследствие на морски инцидент в района на Ставрос на Халкидическия полуостров, съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи в отговор на запитване на БТА.

Друг български гражданин е бил спасен и е настанен за лечение. Българското генерално консулство в Солун продължава да следи развитието на случая и поддържа контакт с местните власти.

Гръцки медии съобщиха в събота, че български рибар е загинал в Северна Гърция, след като лодката му се преобърнала от силния вятър. На борда на лодката е имало двама души, писа информационният портал iefimerida.

Вторият българин в лодката е бил спасен от група доброволци, които се включили в спасителната операция въпреки риска. В спасяването са участвали 3 рибарски лодки, както и служители на бреговата охрана.

