От Външно предупредиха

В област Ломбардия, Италия, е обявена осемчасова стачка в сектора на железопътния транспорт, която ще засегне движението на влаковете на железопътната компания Trenord в часовия интервал между 10:00 ч. и 18:00 ч. днес. Това съобщават от Министерството на външните работи на сайта си.

От ведомството препоръчват на българските граждани, пребиваващи краткосрочно или дългосрочно в Италия, да проверяват предварително актуалната информация, допълва БТА.

При необходимост от съдействие, българските граждани, намиращи се в Италия, могат да се обръщат към българските дипломатически и консулски представителства в страната.

