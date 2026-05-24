От Външно предупредиха българите в САЩ, има извънредно положение

МВнР информира за обявено извънредно положение за окръг Ориндж, Калифорния, вследствие на изтичането на опасен химикал в производствената база в гр. Гардън Гроув, щата Калифорния.

Поради динамичната обстановка зоната за евакуация е разширена в периметъра: Ball Road (Север); Trask Avenue (Юг); Valley View Street (Запад); Dale Street (Изток). Разкрити са временни евакуационни центрове за засегнатите граждани на следните адреси: Freedom Hall at Mile Square Regional Park, 16801 Euclid Street, Fountain Valley; Savanna High School, 301 North Gilbert Street, Anaheim; Oceanview High School, 17071 Gothard Street, Huntington Beach. Публикувани са и следните спешни телефонни номера: Garden Grove 24-hour Emergency Hotline: 714-741-5444; Orange County Public Information Hotline: 714-628-7085; OCFA Medical Information Hotline: 714-538-2501.

МВнР препоръчва на българските граждани, пребиваващи или планиращи пътуване в засегнатия район и съседните населени места, да спазват препоръките на местните власти и да следят актуализиращата се в реално време информация относно евакуации, както и статуса на аварията на следния линк: ,,Chemical Spill Emergency - Garden Grove‘‘.

При необходимост от консулско или кризисно съдействие, българските граждани могат да се обръщат към:

Генералното консулство на Република България в Лос Анджелис на следните контакти: +1 310 478 6700 и дежурен телефон в извънработно време - +1 310 437 3606; електронен адрес: [email protected];

Посолството на Република България във Вашингтон на следните контакти: +1 202 387 0174; +1 202 299 0273; +1 202 483 1386; електронни адреси - [email protected]; [email protected].

Съдействие при бедствени ситуации може да бъде заявено от български граждани и на денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център" на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg.

Препоръчваме на българските граждани, при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката "Пътувам за…" на следния адрес: https://mfa.bg/bg/embassyinfo/usa и/или чрез мобилното приложение "Пътувай информирано“ (достъпно на: app.mfa.bg). Това ще улесни съществено оказването на бързо и адекватно консулско съдействие от страна на дипломатическите представителства, при възникване на спешна необходимост.

