От Външно с предупреждение: Избягвайте пътуване до Австрия

снимка: Булфото

Министерството на външните работи (МВнР) препоръчва българските граждани да предприемат пътувания към Австрия само при нужда поради усложнена метеорологична обстановка. В съобщение на Ситуационния център на сайта на министерството се посочва, че поради засилени снеговалежи метеорологичната обстановка в Австрия е усложнена.

Затруднен е трафикът по пътните артерии в провинциите Горна Австрия, Каринтия, Долна Австрия, Бургенланд и Виена. Отменени или пренасочени са полети от и към австрийската столица.

МВнР препоръчва на българските граждани, пребиваващи или планиращи да посетят Австрия през следващите дни, да предприемат пътувания само в наложителни случаи и с подходящо екипирани превозни средства.

Информация за пътната обстановка може да се следи чрез сайта на австрийския автомотоклуб, а за статуса на полети - сайтовете на съответните самолетни компании или чрез електронните страници на летищата във Виена, предава още БНТ.

При необходимост от консулско съдействие българските граждани могат да се обръщат към Посолство на Република България в Република Австрия на дежурен телефон +43 1 505 31 13 или e-mail: Embassy.Vienna@mfa.bg. При бедствени ситуации българските граждани могат да заявят искане за съдействие и чрез денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg.

Тази сутрин австрийски медии съобщиха, че виенското летище "Швехат" временно е затворено заради зимните метеорологични условия и силен снеговалеж. Пристигащите полети са пренасочени към други летища.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!