От Външно с предупреждение към пътуващите до Бангладеш

Да не се предприемат пътувания до Бангладеш поради размирици в столицата Дака, предупреждават от Министерството на външните работи на сайта си.

По повод решението на съдебните институции в Бангладеш, с което се постановява смъртна присъда за бившия министър-председател на страната Шейх Хасина, в столицата Дака са възникнали размирици, отбелязват от МВнР, предаде БТА.

Шейх Хасина беше осъдена вчера на смърт за престъпления, извършени по време на репресиите срещу студентските бунтове миналата година, когато правителството ѝ бе свалено от власт, предаде ДПА. Това е първата смъртна присъда за бивш лидер на правителство в Бангладеш – държава с бурна политическа история, белязана от убийствата на двама президенти, включително и на бащата на Хасина – Шейх Муджибур Рахман, през 1975 г.

При необходимост българските граждани, пребиваващи в Дака, могат да се обръщат към Посолството на България в Делхи.

