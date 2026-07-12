От Варна до Кеймбридж: Историята на Магдалена, която обедини хиляди българи

Стопкадър Нова Тв

Когато талантът срещне подкрепа, мечтите могат да се сбъднат. 23-годишната Магдалена от Варна вече е студент в един от най-престижните университети в света - Кеймбридж. След като хиляди българи застанаха зад каузата ѝ и помогнаха да събере необходимите средства за обучението си, днес младата студентка гледа напред към науката и към обещанието един ден да се върне в България, пише nova.bg.

Запознайте се с Магдалена Николова от Варна и нейната любов към науката. "Науката е начин да култивирам интереса си и по същия начин да помогна на другите да направят същото за себе си", казва тя.

Още като ученичка избира нестандартния път - освен че учи в Математическата гимназия, преподава танци, свири на няколко музикални инструмента, пее и се включва в доброволчески инициативи, на 19 години заминава за Съединените щати, където натрупва опит в научни лаборатории. Завършва висшето си образование с пълна стипендия и се дипломира с най-висок успех. А именно някъде тогава разбира, че нейното бъдеще ще е свързано с невронауките.

"Невронауките бяха натуралният път, който някак си можеше да обедини всички тези неща, защото аз вярвам, че този опит, който е различен и който се събира, ме обогатява по различен начин и ми позволява да мисля по начини, които други хора, които са по-специализирани, не могат", смята Магдалена.

И така Магдалена решава да кандидатства в Кеймбридж, с надежда да изучава иновативна медицинска специалност, свързана със стволови клетки, с идеята да натрупа знания в чужбина, а след това да се върне обратно у нас и да лекува пациенти в България.

"Усетих, че са ме харесали, когато стигнах до последния етап, който беше с интервюто, въпросът беше каква е конкуренцията и дали ще успея да си осигуря място. Всъщност аз до последно си мислех, че те не са ме приели, защото мина срокът в това да ми кажат и няколко дни по-късно аз получих добрите новини и малко трябваше да потъркам очи, защото наистина не можах да повярвам", споделя пред Нова Тв младата студентка.

Още с писмото за прием обаче идва и реалността и вместо да празнува успеха си, тя започва да търси начин да не го изгуби.

"Бях и наясно с таксата. Те вече ми бяха казали, че дори да ме приемат, няма да ми дадат стипендия. По-скоро настройката ми беше, че няма как да отида. Не можах да се зарадвам много, по-скоро се притесних, защото разбрах под какъв избор ще се изправя", казва тя.

А сумата от 60 хил. паунда за образованието ѝ се оказва непосилна за нея и семейството ѝ. След отказите за стипендии и финансиране Магдалена прави нещо, което никога не е предполагала, че ще ѝ се наложи - да поиска помощ. "Много беше трудно, защото аз имам самочувствието винаги да се справям сама с всичко и нямам навика да искам помощ и много се колебаех да започна тази кампания", споделя момичето.

Но кампанията започва и само за няколко дни, благодарение на актьора Филип Буков и хиляди дарители, средствата са събрани.

"Благодаря на всички дарители. На всички, които харесаха, коментираха, споделиха видеото, защото то така достигна до много повече хора. Разбира се, благодаря на медиите и в частност на NOVA", коментира актьорът. "Заедно показахме, че като едно сплотено общество, можем да вършим много добри дела", допълва той.

А Магдалена няма думи да опише радостта. "Аз чета съобщенията от всеки един дарител и съм изключително трогната от нещата, които ми пишат и от цялата подкрепа, която получавам. Бих казала, че единственото, което мога да направя е, че обещавам наистина да уча много усърдно и да оправдая това доверие", посочва тя.

"Най-вече искам да бъда протегнатата ръка към някой човек по същия начин, както в момента българският народ ми протяга на мен ръка", допълва 23-годишната Магдалена.

Редактор "Екип на Петел",

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