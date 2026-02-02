От "Възраждане" сезираха Сарафов заради катастрофата край Монтана, при която загина човек

Булфото

Народният представител от „Възраждане“ Петър Петров изпрати искане до изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов във връзка с действията на Окръжна прокуратура – Враца по разследването на катастрофата на път Е-79, при която загина 44-годишен мъж от Монтана, съобщиха от пресцентъра на партията. Депутатът сезира Сарафов да инструктира прокуратурата за внасяне на искане в съда за определяне на "адекватна мярка за неотклонение".

"Петров изрази сериозни опасения, че спрямо обвиняемия – 32-годишен турски гражданин – не е поискана мярка за неотклонение, което създава риск той да се укрие и да напусне страната", се посочва в съобщението.

Инцидентът е от 27 януари 2026 г. в района на разклона за село Краводер. "По данни, изложени в сигнала, турският гражданин е предприел изпреварване на пет тежкотоварни камиона в участък с непрекъсната осева линия, в нарушение на Закона за движението по пътищата, при което е последвал челен сблъсък с насрещно движещ се автомобил с монтанска регистрация. В резултат на удара водачът му е загинал. По случая е образувано досъдебно производство, а турският шофьор е привлечен като обвиняем за причиняване на смърт по непредпазливост", допълват от "Възраждане".

„Моите опасения са, че ако не бъде поискана от прокуратурата и съответно определена от съда мярка за неотклонение „задържане под стража“, то налице е опасност водачът, причинил въпросното ПТП със смърт на едно лице, да се опита да се укрие от органите на разследването, като напусне територията на страната“, пише народният представител.

На 31 януари граждани на Монтана, част от които близки и приятели на загиналия в катастрофата на 27 януари Любомир Алексиев, протестираха на Главния международен път Е-79 край Монтана и блокираха за около час движението по шосето. Протестиращите поискаха по-добри пътища и по-сурови наказания за шофьорите, които причиняват катастрофи, предаде БТА.

