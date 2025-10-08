От ВиК-Варна за пропаднали улици в местностите: Проблемите ще бъдат отстранени за сметка на фирмите изпълнители

Снимка: Фейсбук, "Забелязано във Варна", С. Иванова

Всички пропадания през последните дни на улици в районите, където се извършват дейности по големия ВиК-проект на Варна, ще бъдат отстранени за сметка на фирмите изпълнители. Става дума за над 15 улици, за които вече са предприети мерки, а в голяма част от тях се работи и към днешна дата, съобщи за Радио Варна Сава Коев, ръководител на големия ВиК-проект във Варна и началник на отдел "Бизнес планиране и инвестиции" на ВиК-Варна. Там продължават насипванията с чакъл, където е нарушена пътната настилка. За голяма част от улиците обаче дейностите не са завършени все още, добави Коев.

На общо над 57 сигнала са се отзовали екипите на ВиК във Варна от петък, 4 октомври, до вторник, 7 октомври вечерта, отчете Коев.

Най-голям проблем са улиците във вилните зони. Те трудно могат да бъдат наречени улици, там няма никаква дъждовна канализация, няма и повърхностно отвеждане на дъждовните води, а това води до събиране на вода от околните улици. В допълнение на всичко това е и ширещото се строителство в тези райони, които са бивши зелени площи, допълни Сава Коев. Той уточни, че фирмите-изпълнители ще бъдат глобени заради некачествено свършена работа.

Проблемите във вилните зони са свързани с изпълнението на проекта за водния цикъл, който все още не е приключил, подчертаха днес от Община Варна. "Свързахме се с всички строители и подизпълнители, за да отстранят щетите. Общината не е възложител на проекта, но упражнява контрол, за да осигури нормален достъп на жителите до имотите им", поясни заместник-кметът Димитър Кирчев.

Той съобщи, че вече се работи по пропадането на улица "Радой Ралин" във Варна.

Големият ВиК-проект ще завърши до март 2026 г., съобщи Сава Коев. След 15 октомври ще започне работата в района на Ботаническата градина, каза още той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!