От "Виваком": Искрено се извиняваме за причиненото неудобство

Кадър Виваком

Много абонати снощи останаха за около час без телевизия и интернет след срив в мрежата на телекомуникационния оператор "Виваком".

Потребители съобщават, че проблем в мрежата е имало в София, Русе, Шумен, Варна, Враца, Монтана, Попово и Тутракан.

Ето и становището на Виваком:

"Между 19:00 и 20:00 часа вчера, 27 февруари 2026 година, потребителите на Vivacom в някои части на Североизточна България е възможно да са изпитвали затруднения с достъпа до телекомуникационни услуги.

Причината за това са външни ремонтни дейности, засегнали мрежовата инфраструктура на Vivacom в този регион.

Техническите екипи работят с приоритет по пълното възстановяване на услугите. Ако потребителите все още срещат затруднения, може да рестартират оборудването си.

Искрено се извиняваме за причиненото неудобство и благодарим за разбирането".

