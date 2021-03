От американски вестник признаха, че са приписали думи на Тръмп, които той не е казвал

Кадър БНТ

От известен американски вестник разкриха, че са постъпили некоректно срещу бивш президент на САЩ. Доналд Тръмп е похвалил вестник The Washington Post след като от изданието си признали, че са му приписали в една от своите статии думи, които той никога не е казвал. Изявлението на Тръмп е публикувано в интернет-портала Daily Caller.

"The Washington Post току-що публикуваха поправка, която се отнася за некоректно предадено от вестника съдържание на моя телефонен разговор относно фалшификации на изборите в щата Джорджия", написал Тръмп. "Макар да ценя това, че The Washington Post направиха тази поправка, което пък веднага прави цялата история с лова на вещици заради Джорджия несъстоятелна, то оригиналната публикация от самото си начало е била фалшива", пояснява бившият президент своята позиция. "Във всеки случай аз благодаря на The Washington Post за поправката", добавя републиканецът.

В новата редакция са коригирани и заглавието, и цитатите.

Първоначално изданието е публикувало мнение на експерти, които считали, че думите на Тръмп са опит за вмешателство в продължаващото разследване и заявявали, че те могат да бъдат преценени като опит за препятстване на правосъдието или друго престъпление, пише banker.bg.

