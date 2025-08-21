От банка ДСК: Срок до 17 септември за всички стоки без кухни, храни и напитки

Кадър Икеа

От банка ДСК обявиха нова възможност.

Ето съобщението им:

Обнови дома с ИКЕА и Банка ДСК

Заповядай в магазини ИКЕА в периода от 18.08.2025 г. до 17.09.2025 г. и заяви стоков кредит от Банка ДСК с 0% лихва. Офертата важи за покупка на ВСИЧКИ СТОКИ, с изключение на кухни, храни, напитки и услуги, при минимална стойност на покупката 300 лв. и срок на изплащане - 10 месеца.

Пример:

Цена на стоката: 1 000 лв./511.29 евро. Размер на кредита: 1 000 лв./511.29 евро. Срок на изплащане: 10 месеца. Годишен фиксиран лихвен процент: 0%. Годишен процент на разходите: 0%. Вноски: 10 х 100 лв./10 х 51.13 евро. Обща сума, дължима по кредита: 1 000 лв./511.29 евро.

