От декември във Варна отваря нов дневен център за деца с увреждания

снимка pixabay

Нов дневен център за деца с увреждания ще бъде открит във Варна. Комисията по социални дейности и жилищна политика към местния парламент единодушно даде съгласието си за създаването на новата социална услуга. Центърът ще осигурява дневна грижа за 25 деца с различни форми на увреждания, считано от 1 декември 2025 г., стана ясно на днешното заседание.

Новата социална услуга ще бъде разположена на ул. „Петко Стайнов“ №7, в сградата, където в момента функционира „Център за социална рехабилитация и интеграция“ за деца от аутистичния спектър и техните близки. Сегашният център, който предлага почасова грижа за 20 деца, ще бъде закрит, за да отстъпи място на новата структура с по-широк обхват и възможности.

Имотът разполага с 10 кабинета, включително сензорна стая, кабинети на логопед и психолог, както и зали за психомоторика и арттерапия, разположени върху площ от 180 кв. м. Предвижда се и благоустрояване на дворното пространство, където ще бъдат изградени беседки и шатри за занимания на открито – работилници по градинарство и цветарство, спорт и др.

В новосъздадения дневен център децата ще получават подкрепа от екип специалисти – логопеди, психолози, рехабилитатори и социални работници. Освен рехабилитационни и обучителни дейности, ще се предлагат и различни терапевтични програми, насочени към развитие на самостоятелността, адаптивността и социалните умения на децата.

Издръжката на центъра ще бъде осигурена от държавния бюджет, а управлението на услугата ще бъде възложено на частен доставчик чрез конкурс, стана ясно на днешното заседание.

Комисията одобри също отпускането на еднократни социални помощи за 32 жители на Варна. Размерът на помощите варира между 200 и 700 лева, като общата сума, която Община Варна ще предостави, е 13 500 лева. Средствата са предназначени за покриване на основни жизнени и битови нужди на хора в затруднено положение.

Помощ беше отказана на трима души. Единият варненец е сключил договори за прехвърляне на недвижима собственост срещу задължение за издръжка и гледане през 2024 г., а другият притежава недвижимост – източник на допълнителни доходи. Третият кандидат за социална помощ не е представил документи, удостоверяващи влошено здравословно състояние.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!