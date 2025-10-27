реклама

От десетилетия най-дългата изцяло българска река не беше побеснявала така

27.10.2025 / 21:04

Кадър Метео Балканс

След дни на интензивни валежи нивото на река Искър край Самоков достигна най-високите стойности от десетилетия.

Общината реагира с обходи, диги и постоянен мониторинг. Ситуацията остава под контрол, но специалистите призовават за внимание при пътуване в района на Пасарел и Панчарево, където има частични свличания

 

