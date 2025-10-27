От десетилетия най-дългата изцяло българска река не беше побеснявала така

Кадър Метео Балканс

След дни на интензивни валежи нивото на река Искър край Самоков достигна най-високите стойности от десетилетия.

Общината реагира с обходи, диги и постоянен мониторинг. Ситуацията остава под контрол, но специалистите призовават за внимание при пътуване в района на Пасарел и Панчарево, където има частични свличания

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!