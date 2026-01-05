реклама

От днес банките обменят левове в евро безплатно

05.01.2026 / 07:57 1

Пиксабей

Първи официален работен ден, откатко приехме единната европейска валута. Днес вече работа стартират и търговските банки у нас. До юни месец 2026 година банковите институции ще обменят левове в евро по фиксирания валутен курс без никакви такси.

Същата услуга ще извършват и в клоновете на „Български пощи“, които тази сряда ще изплатят и първите пенсии у нас в евро, предаде Нова тв.

Търговските обекти у нас ще могат да презаредят касите си с евробанкноти и монети. Малки магазини из страната през първите дни на Новата година алармираха, че количеството им евро валута се е изчерпило бързо. 

0
0
gospodin (преди 14 минути)
Рейтинг: 11355 | Одобрение: -1210
обмяната на каса е безплатна, но внасянето не зашото се прави превалутиране (след като сметката вече е в евро), отделен въпрос е дали банките няма да искат да си им клиент за да обмениш или да искат да внесеш парите по сметка... както продаваха стартови комплекти само на свои клиенти, а някои банки не продаваха само срещу пари от сметката...

