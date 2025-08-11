реклама

От днес без такси при теглене на пари в брой от банкоматите в Гърция

11.08.2025 / 12:52 1

Пиксабей

От днес влиза в сила наредбата на гръцкото Министерство на националната икономика и финансите, според която тегленето на пари в брой от банкомати на гръцките банки ще става без такси, съобщава „Катимерини“, предаде БТА.

С наредбата се ограничава таксата за теглене в брой и от банкомати на трети доставчици, които ще могат да събират от клиентите до 1,50 евро на трансакция.

По-конкретно наредбата предвижда:

  • Нулеви такси за теглене в брой между всички банки, които участват в банковата система ДИАС.
  • Отмяна на всички такси от трети доставчици, когато имат пряка или косвена капиталова връзка с банката на клиента.
  • Нулеви такси от трети доставчици в селищата, където има само един банкомат.
  • Праг от 1,50 евро за тегленията от банкомати на трети доставчици в цялата страна.
  • Единна такса от 0,50 евро за банковите преводи по цифров път (web, mobile, internet banking) от трети доставчици в съответствие с таксите, събирани от банките.
  • По законодателен път се гарантира, че никоя банка не може да таксува клиентите си за тегления на парични суми в брой.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 55 минути)
Рейтинг: 492499 | Одобрение: 89939
А в Булгаристан яко ни бъркат в джоба....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама