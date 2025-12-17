От днес до 22 декември се променя движение по участък от АМ "Струма"

снимка: АПИ

От днес - 17 декември, до 22 декември за обезопасяване на откоси се въвежда временна организация на движение в 7-километров участък от АМ „Струма“ в област Перник.

От 8 ч. и 16 ч. ще се работи в отсечката между Студена и Старо село /от 26-и до 33-и км/ поетапно в двете платна за движение на автомагистралата, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

При изпълнение на дейностите при подходящи метеорологични условия и за разполагане на нужната техника ще се ограничава достъпът до аварийната лента. По време на работата трафикът ще преминава в активната и скоростната лента.

